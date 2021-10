Dal 1 novembre sarà in vigore un nuovo regolamento per la concessione del patrocinio e del logo dell'Ausl Romagna. Esso individua i criteri sia per la concessione del Patrocinio dell’Ausl della Romagna, per iniziative promosse da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse, che per la concessione dell'uso, da parte di altri soggetti esterni, del logo istituzionale.

Possono essere oggetto di Patrocinio:

- eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), anche a scopo di raccolta fondi, ad esclusione di quelli promossi da partiti o movimenti politici o organizzazioni sindacali; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi, anche indiretta;

- pubblicazioni a stampa (libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale, anche a scopo di raccolta fondi, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente;

- prodotti multimediali e telematici (videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd), anche a scopo di raccolta fondi, ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione. Non può essere concesso il Patrocinio a siti web, inteso come apposizione del logo istituzionale nella “Home page” di cui è titolare il soggetto richiedente, ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5.“Concessione dell’uso del logo”;

- corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, anche a scopo di raccolta fondi;

- corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari, che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all’aggiornamento o formazione professionale. Tali richieste, in ragione delle specifiche peculiarità, sono oggetto di specifica regolamentazione che ne disciplina le correlate attività afferenti all’U.O. Formazione e Valutazione del Personale.

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio dell’Ausl della Romagna, ovvero dell'uso del logo istituzionale, il richiedente dovrà presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda va inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica azienda@pec.auslromagna.it (vedi Regolamento per tutte le indicazioni in merito).