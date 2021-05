A Ravenna come a Bombay: in città apre un nuovo ristorante indiano

Finalmente la cucina indiana arriva - anzi, torna - a Ravenna. Dopo la chiusura nel 2019 del tanto amato 'Himalaya' di via Faentina, infatti, Ravenna si è ritrovata senza un ristorante di specialità indiane - anche se in via Cesarea si trova un 'kebabbaro' che propone anche piatti indiani. E per i fan dell'ex ristorante di Fornace Zarattini, una buona notizia: si resta "in famiglia". Aprirà a breve il 'Taj Mehal', nei locali dell'ex negozio di biciclette in via Vulcano, al civico 82. Il titolare è Kumar Ashok, cugino di Manu Mangal, titolare dell'ex Himalaya. Il 58enne è già pronto a partire, non appena il locale riceverà l'allacciamento del gas.

Il ristorante proporrà tutti i piatti tipici della cucina indiana: dal classico pollo al curry al chicken tikka masala, dai samosa alle patate tandoori, il tutto servito con pane naan e salse speziate e piccanti. All'interno del ristorante ci sono un centinaio di posti, e altri saranno realizzati all'esterno se il ristoratore otterrà il permesso dal Comune. Oltre a questo saranno attivi i servizi di asporto e domicilio. E' anche aperta una ricerca di personale da inserire nello staff.