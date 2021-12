A Borgo San Rocco come a Marrakech: apre un nuovo ristorante marocchino

Ha inaugurato sabato pomeriggio il primo ristorante marocchino di Ravenna. Il nuovo locale si chiama 'Marrakech' ed è situato nel Borgo San Rocco, al civico 28 di via Circonvallazione al Molino. Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando le aperture di ristoranti etnici in città, come l'indiano 'Taj Mehal' aperto da qualche mese.

All'inaugurazione del ristorante ha partecipato l'assessora Ouidad Bakkali. "Il Marrakech è il progetto delle imprenditrici e imprenditori Mohammed e Karima, Abdeltif e Tiziana, due famiglie che hanno deciso di investire su questo progetto con passione e sacrifici - spiega l'assessora - Hanno immaginato questo luogo a partire dal loro vissuto e dalla voglia di condividere tradizioni e sapori con chi vorrà varcare questa porta decorata con i famosi Zellige marocchini. Dentro, oltre a cibo squisito, sarà come viaggiare fino a Marrakech, a Place Jemâa el-Fna, immergersi tra le piastrelle mosaicate coloratissime e i divani comodi e accoglienti. L'unica differenza è che siete in Borgo San Rocco!".