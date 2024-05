Dopo 20 anni in cucina apre il suo ristorante marocchino: "Il personale? L'ho trovato subito, basta trattarlo bene"

Dopo una vita passata a cucinare nei ristoranti della Romagna, ha deciso di mettersi in proprio proponendo la cucina "di famiglia". Ha inaugurato da qualche giorno a Cervia 'Riad Siesta & Tapas', ristorante di cucina marocchina aperto al civico 17 di viale Cristoforo Colombo da Amina El Morsli.

"Sono nata in Marocco ma sono cresciuta in Italia, e qui in zona non ho mai trovato un locale marocchino in cui poter mangiare i piatti tipici del mio paese - spiega la 36enne - Così ho deciso di aprirne uno io. Magari non andrà, ma volevo proporre qualcosa di diverso. Ho iniziato a lavorare in cucina a 14 anni: ho 6 fratelli, per cui i miei genitori non potevano permettersi tante cose. Se volevo andare in gita scolastica, ad esempio, i soldi non c'erano. Così, mentre andavo ancora a scuola, ho iniziato a lavorare nella pizzeria di fianco a casa. E da lì non ho mai più abbandonato il mondo della cucina. Ho anche provato a iscrivermi all'Università alla facoltà di Economia, pensavo mi sarebbe tornata utile nel mio lavoro: ma dopo due anni non avevo ancora imparato nulla e sono tornata alla 'pratica'".

Al Riad vengono proposti i piatti tipici della cucina marocchina: si va dal classico cous cous vegetariano allo zaalouk, tipica insalata marocchina a base di melanzane al forno, passando per l'hummus accompagnato dal msemmen, tipico pane del Marocco; e poi ancora le celebri tajine proposte in tante varianti, con pollo, manzo e prugne, vegano o con uova in purgatorio. Il locale sarà aperto già per la colazione, proponendo sia quella classica con brioche e cappuccino che quella marocchina, con the alla menta e dolcetti tipici. Per pranzo e cena saranno disponibili anche alternative italiane, dai taglieri di salumi con piadina alle insalatone. "Avremo un menu sempre diverso anche in base alla stagionalità - spiega la ristoratrice - Ci piace portare in tavola sempre prodotti freschi e gestire il locale come un ristorante amichevole, come se fossimo in famiglia o tra amici. E la risposta al momento è stata molto positiva, non mi aspettavo così tanti clienti!".

Amina ha già formato una squadra affiatata - e numerosa - sia per quanto riguarda la sala che la cucina: "Essendo stata dipendente per 20 anni, so bene cosa significhi fare la stagione - sottolinea la donna - Non è possibile lavorare 16 ore, non si ha più una vita. I miei dipendenti lavorano al massimo sette ore per turno e hanno il giorno libero fisso tutto l'anno (il mercoledì). In compenso sono sempre sorridenti e non arrivano mai a lavoro arrabbiati o stanchi. Io so che quest'anno non avrò profitto, ma è un investimento e vogliamo fare una bella stagione. Tanti imprenditori quando dico che ho trovato personale senza fatica - non ho neanche dovuto mettere l'annuncio - mi dicono che sono fortunata: io credo che sia perché li tratto bene!".