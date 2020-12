Sfidano la crisi da Covid e aprono un ristorante: "E' la nostra occasione di riscatto"

Sabato mattina il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha partecipato all’inaugurazione di 'Opera Sapori Osteria Cucina', nuovo ristorante a conduzione familiare aperto proprio sabato in centro a Massa Lombarda in via Aurelio Saffi. In occasione dell’inaugurazione, il sindaco Bassi ha portato gli auguri di un buon lavoro a Deborah e Dimitri, i titolari del ristorante.

"Questa pandemia ha causato gravissime difficoltà a imprese, aziende e attività economiche – ha detto il primo cittadino - Anche per questo vedere un nuovo locale che apre ci riempie di gioia. A Deborah e Dimitri faccio gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale, siamo felici che Massa Lombarda e i suoi cittadini possano contare su una nuova realtà in pieno centro”.

“Questo è il realizzarsi di un sogno – spiega la coppia di titolari - Anche se il periodo non è l’ideale e le difficoltà non sono poche, vogliamo credere che ci sia sempre una possibilità per migliorare. Grazie soprattutto alle nostre famiglie che ci hanno sostenuto sempre e comunque in ogni modo. Questo ristorante è la nostra occasione di riscatto e faremo di tutto per non sprecarla”.