Pokè e bubble tea nel nuovo locale: foglie di tè dalla Cina e ingredienti curiosi come il 'fish tofu'

Comporre una pokè bowl scegliendo tra 25 topping e una quindicina di differenti proteine o gustare un bubble tea prodotto da vere foglie di tè essiccate, sia verde, che nero, che il più ricercato oolong, conosciuto anche come tè blu. Da pochi giorni ha aperto a Faenza, nei locali dell'ex bar Bernabè in Corso Garibaldi, una nuova attività commerciale che unisce pokè e bubble tea, cercando di accontentare tutti i gusti, partendo da prodotti freschi e usando quanto più possibile salse artigianali.

Si tratta dell'"I-tea pokè" - con questo marchio sono già tre i negozi aperti dai gestori negli ultimi tre anni, inventori e depositari del marchio. Faenza segue a Forlì e Lugo. "Ma la reale intenzione è sempre stata quella di aprire a Faenza, la città dove vivo", racconta Jessica, moglie di Xu Xiangjie, fondatore della società che gestisce i punti I-tea pokè. A Faenza a gestire l'attività saranno Claire, Lisa e Wu, soci di Xu che stanno anche ricercando personale da inserire nel punto vendita.

"Abbiamo dovuto aspettare per aprire qui - riprende Jessica, nata a Faenza da famiglia cinese che gestisce una rosticceria in città - perché trovare dei locali commerciali in centro non è stato semplice. Puntiamo ad accogliere i clienti più diversi e per questo proponiamo una scelta vasta di ingredienti per comporre la propria bowl che, oltre al classico salmone e tonno crudo, prevede anche varianti con manzo e pollo cotto e, per i vegani e non solo, tofu, yuba e fish tofu, tutti alimenti derivati dalla soia".



Per verdure e ortaggi i fornitori sono locali e i prodotti freschi. "Le foglie di tè essiccate, invece, le prendiamo dalla Cina e non usiamo tè in bustina per i bubble. Anche le salse - prosegue Jessica - le prepariamo direttamente noi: da quella alle arachidi a quella all'avocado, al mango fino alla salsa yogurt". Nel locale sono presenti una decina di tavoli, per una possibile consumazione sul posto. Saranno inoltre possibili l'asporto e la consegna a domicilio, tramite app.