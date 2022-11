La 'pokè mania' incontra il bubble tea: tra ciotole di riso e perle di tapioca apre un nuovo locale

Da qualche anno anche l'Italia è stata "contagiata" dalla moda delle pokè bowl, le coloratissime ciotole componibili a piacimento con riso, cereali, pesce crudo come salmone, tonno o gamberi, ma anche pollo o in versione 'veg' col tofu, verdure di ogni tipo, avocado, mango e tantissimi altri ingredienti, il tutto condito da una salsa a scelta e in 'taglie' diverse. Ma un'altra tendenza proveniente dall'oriente che da qualche tempo spopola anche nel Belpaese è quella del bubble tea, una bevanda a base di tè verde o nero aromatizzato a gusti di frutta e non, nella versione calda o fredda, con l'aggiunta di perle gommose di tapioca.

Sulla scia di queste mode inaugura oggi, lunedì 21 novembre, al civico 11 di Largo Relencini in pieno centro a Lugo 'I-tea poke', che unisce l'offerta delle pokè a quella del bubble tea. Il locale sarà aperto a pranzo e cena proponendo le pokè, mentre nel pomeriggio - o quando uno preferisce - si potrà entrare per consumare o portarsi via un bubble tea. Oltre a questo sarà presente all'interno anche un bar.

Ad aprire il locale è Xu Xiangjie, già titolare del negozio "gemello" di Forlì. "Lugo ci piaceva, abbiamo trovato un locale in centro e abbiamo deciso di aprire qui", spiega Jessica, moglie di Xu. A gestire il locale saranno Yuzhi e Gianni, due giovani ragazzi cinesi diplomati all'Istituto alberghiero. Le pokè verranno preparate con riso alla maniera cinese, salse speciali (come quella alle arachidi o la salsa all'avocado) e moltissime varietà di basi, proteine e topping. Sarà possibile scegliere tra riso sushi, integrale, venere e orzo, mentre tra le proteine spiccano ingredienti particolari come le mazzancolle o il polpo e tra i topping il pistacchio, il tobiko (uova di pesce volante molto simile al caviale), il rousong (carne essiccata), l'edamame e le alghe nori. Il locale è aperto dalle 11 fino alle 22 con la possibilità di asporto e consegna.