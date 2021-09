Dopo 40 anni di esperienza e il chiosco al parco apre un ristorante: hamburger, biscotti e pizza alla pala

"Ci saranno anche show cooking e corsi aperti anche a portatori di handicap, non vedenti e non udenti"

Dopo 40 anni di esperienza maturata a 360 gradi nel settore della ristorazione - dalla cucina tradizionale romagnola alla cucina vegana e 'raw' - lo storico gestore del chiosco nel parco fluviale di Riolo Terme 'TimOrso' ha deciso di aprire una nuova attività. Si chiama 'Timo Be Food', si trova in via Mantegna a Faenza e propone pizze alla pala, hamburger, piadine, crescioni, prodotti da forno e biscotteria.

"Con una continua voglia di evoluzione, sia professionale che personale - spiega il titolare Luigi Timoncini - ho deciso di realizzare una proposta di food&beverage incentrata su pochi elementi ma fondamentali per un format gastronomico di successo e che sia proponibile in altre location: qualità, semplicità, sostenibilità, materie prime d’eccellenza dop, igp, bio e a km zero. Ci saranno anche show cooking e corsi aperti anche a portatori di handicap, non vedenti e non udenti".