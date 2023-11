Nuovo servizio di allerta 'Alert System', già 17mila iscritti nella Romagna Faentina

Alert System è il servizio di allerta attraverso cui l’Unione della Romagna Faentina contatta i cittadini e li avvisa di situazioni potenzialmente pericolose, dando informazioni utili per prevenire i rischi. Nei giorni scorsi, il servizio è stato arricchito con la funzionalità di geolocalizzazione che consente di ricevere le comunicazioni di allerta relative a luoghi di interesse all’interno dei comuni dell’Unione, come ad esempio l’indirizzo della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro.

Grazie al nuovo form di iscrizione, le comunicazioni di allerta potranno essere inviate direttamente ai telefoni a cui corrisponde l’area interessata dall’allerta. Una volta completata l’iscrizione, non sarà necessario compiere altre azioni. In caso di situazioni di allerta (es. maltempo), Alert System potrà chiamare i telefoni dei cittadini che si sono registrati avvisandoli della criticità che potrebbe verificarsi.

Come inserire la propria geolocalizzazione?

Per inserire proprio luogo di interesse, è sufficiente compilare il form di iscrizione a questo link: https://registrazione.alertsystem.it/unioneromagnafaentina/. Basterà inserire il comune, l’indirizzo e il numero di telefono a cui ricevere la notifica. Anche gli utenti che si erano già iscritti a questo servizio di informazione devono compilare il form per inserire l’indirizzo per il quale desiderano ricevere le segnalazioni di allerta.

Si può inserire più di un indirizzo?

Il sistema di registrazione consente di compilare più volte il form di registrazione ed è possibile inserire più luoghi da cui ricevere le notifiche di allerta, purché questi luoghi siano localizzati in uno dei Comuni dell’Unione.

Riceverò la chiamata anche senza l’app installata?

Il sistema funziona anche nel caso in cui l’app non sia installata sul telefono inserito in fase di registrazione. Tuttavia, si consiglia di scaricare l’app gratuita per smartphone “Alert System Plus”, disponibile su Apple Store e Play Store. Una volta installata, basta inserire come ente l’Unione Romagna Faentina oppure il nome di uno dei comuni dell’Unione e comparirà la dicitura “Unione Romagna Faentina”. Successivamente, andrà inserito il numero di telefono su cui si desidera ricevere la telefonata di allerta e seguire le istruzioni per completare l’iscrizione. Il numero 0546 3823701 è dotato di risponditore automatico, perciò, se si è persa la chiamata o non ci si ricorda di tutto il messaggio, chiamando il numero 0546 3823701, si può riascoltare l’ultima comunicazione.

Le presenti indicazioni su come attivare Alert System sono presenti nelle homepage dei siti e sulle pagine Facebook ufficiali dell’Unione Romagna Faentina e di tutti i Comuni (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo). Per chi lo volesse, è possibile anche registrarsi direttamente al Portale dell’Allertamento regionale all’indirizzo Home - Allerta Emilia-Romagna (regione.emilia-romagna.it) tramite canali Twitter e Telegram oppure unirsi al canale canale Telegram dell’Unione Romagna Faentina (https://t.me/unioneromagnafaentina) su cui vengono pubblicate le allerte in tempo reale.

A oggi, nei comuni dell'Unione faentina, le persone che si sono registrate al servizio superano le 17mila. Nel dettaglio: 736 a Brisighella, 2016 a Casola Valsenio, 994 a Castel Bolognese, 5461 a Faenza, 517 a Riolo Terme e 381 a Solarolo.