Nuovo skatepark a Cervia: al via una serie di iniziative per promuovere l'area

Sono partite le attività per far conoscere il nuovo skatepark di Cervia, in fase di costruzione nell’area dove sorgeva il vecchio impianto sportivo, in posizione strategica tra Cervia e Milano Marittima. Come noto, con il progetto “In Ludere – Quando il gioco si fa spazio” l’Amministrazione comunale sta realizzando un impianto sportivo tutto nuovo e omologato per gare nazionali, in parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna con la legge che sostiene la rigenerazione di aree degradate che possano diventare un punto di aggregazione e socializzazione per giovani.

L’articolato e complesso progetto di recupero dell’area prevede anche una serie di azioni di carattere sociale, educativo e sportivo che promuovano in città la conoscenza dell’impianto e della nuova area, che dovrebbe diventare un luogo di sport, ma anche di socialità, di partecipazione, di inclusione, di crescita e di benessere per i giovani e per l’intera comunità.

Attraverso un Avviso pubblico, alla fine del 2022 l’Amministrazione comunale ha individuato il gruppo di soggetti che si occuperà di ideare e organizzare le iniziative funzionali all’attivazione del progetto. Fanno parte del gruppo la società Polisportiva Saline Romagna, l’Associazione Zirialab, l’Associazione Consorzio Cervia Centro e la Cooperativa Atlantide. Le attività organizzate dal gruppo si svilupperanno fino all’inaugurazione dell’area.

Al momento sono partite una serie di attività di comunicazione, tra cui l’apertura di una pagina Facebook dedicata “skateparkcervia” e la promozione dell’area attraverso la ricerca del nome e del logo. Fino al 21 aprile la comunità è chiamata a proporre il nome per la nuova area, mentre l’individuazione del logo sarà lo step successivo. Chi volesse proporre un nome, deve inviare entro venerdì 21 aprile una mail a skateparkcervia@gmail.com, motivando brevemente la scelta.