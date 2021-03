Nuovo sottopassaggio ferroviario a Bagnacavallo: concluse le indagini archeologiche

Si preparano a entrare nel vivo gli interventi per l’eliminazione del passaggio a livello di via Bagnoli superiore a Bagnacavallo, sulla linea ferroviaria Castelbolognese-Ravenna

In questi giorni Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha concluso la prima parte delle indagini archeologiche propedeutiche all'apertura del cantiere. Nelle prossime settimane è prevista la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria della gara d'appalto, per l'avvio delle prestazioni.

Il progetto prevede circa un chilometro di nuova viabilità per il collegamento - attraverso tre nuove rotatorie e un sottopasso ferroviario carrabile e ciclo-pedonale - della strada provinciale San Vitale con l’area produttiva posta sulla provinciale Naviglio. L’intervento, del valore di oltre 12 milioni di euro, è co-finanziato da Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, Rfi e Comune di Bagnacavallo.