Nuovo sottopasso ferroviario a Bagnacavallo: "Cantierizzazione al via in primavera"

"Entro la primavera del 2021 è prevista la cantierizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello al Km 17+748 della linea Castel Bolognese-Ravenna in comune di Bagnacavallo. Il progetto è stato posto in gara da Rfi (Rete ferroviaria italiana) nel maggio del 2020 con una ‘procedura ristretta’ e lo scorso 23 novembre la commissione di gara ha proceduto all’apertura delle offerte economiche ora in corso di valutazione”. Questa la risposta del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a un question time presentato dai parlamentari della Lega Elena Lucchini e Jacopo Morrone.

“La risposta – commenta Morrone - lascia sperare che il progetto, indispensabile per il territorio e atteso da anni da abitanti e imprese, sia realizzato nei tempi dichiarati dal ministero. Si tratta di un’opera che avrà ricadute positive in termini di viabilità, sicurezza, qualità dell’aria, ammodernamento del territorio e migliori condizioni per gli operatori di un’ampia area che parte dal comune di Bagnacavallo. In ogni caso, vigileremo sui prossimi step del progetto che, ricordiamo, prevede un costo complessivo di circa 12 milioni e 850mila euro, oltre la metà dei quali finanziati dal Comune di Bagnacavallo con contributi di Rfi, Regione e Provincia”.