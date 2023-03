Nuovo studentato vicino alla stazione: manca ancora una data per la realizzazione della struttura

Entra nel progetto per la realizzazione dello studentato universitario da 112 posti letto di fronte alla stazione ferroviaria la Camera di commercio di Ravenna. Lunedì pomeriggio in commissione arriva infatti l'aggiornamento dell'accordo quadro del 2016 siglato tra Comune, Fondazione Flaminia e Ravenna Holding, che si apre appunto all'Ente camerale. Porta in dote un milione di euro, spiega l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, e mette a disposizione locali per aumentare l'offerta di servizi per gli universitari tra sport e sale studio.

Resta però senza una risposta certa la domanda del consigliere di Fratelli d'Italia Renato Esposito sui tempi di realizzazione della struttura. "Non possiamo dare una data precisa", replica il dirigente Massimiliano Morelli: c'è una serie di scadenze previste dal ministero che permettono di raggiungere lo step successivo. Il prossimo riguarda la convenzione tra lo stesso ministero e la Fondazione Flaminia per il recepimento del finanziamento. Passo appunto propedeutico ai successivi tra i quali l'affidamento dei lavori da parte della stazione appaltante, come da accordo quadro Ravenna Holding che mette anche a disposizione i locali di viale Farini. Dal canto suo il Comune, ricorda l'assessore, partecipa con un contributo almeno di 25.000 euro per la gestione della nuova struttura che sarà in capo alla Fondazione Flaminia. Il tema della carenza di alloggi, risponde a Daniele Perini della Lista De Pascale, "affligge quasi tutte" le sedi accademiche dell'Alma Mater e dai contatti con gli studenti emerge come problematica più sentita rispetto a quella dei costi.

L'accordo stretto dal Comune con Fondazione Flaminia e Asppi, l'associazione dei piccoli proprietari, ha dato "riscontri positivi, ma non è sufficiente", conclude Sbaraglia. Al momento sono a disposizione 107 posti letto tramite la Fondazione Flaminia. Numero in crescita rispetto ai 74 e agli 82 dei due anni accademici precedenti; ai quali si aggiungono i 25 recentemente inaugurati nel complesso di Santa Teresa e gestiti da Ergo. Lo studentato, oltre ai 112 posti letto, avrà una lavanderia a gettone, un deposito bici, sale studi, spazi e cucine in comune. (fonte: Dire)