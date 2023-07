112 posti letto, aule studio e spazi comuni per socializzare: entro l'anno via ai lavori per il nuovo studentato

I lavori per il nuovo studentato universitario di Ravenna dovrebbero partire entro la fine del 2023. Il progetto - alla cui realizzazione parteciperanno il Comune di Ravenna, Ravenna Holding, Fondazione Flaminia e Camera di Commercio - ha un valore di 8,2 milioni di euro ed è cofinanziato dallo Stato per 3,7 milioni. La residenza universitaria sorgerà nel complesso edilizio dell'Isola San Giovanni, di fronte alla stazione ferroviaria, e si propone di dare nuova vita all'intera zona, compresa quella dei Giardini Speyer. Attualmente il progetto è in fase di appalto e la previsione di apertura del cantiere è entro il 2023. La gestione della struttura sarà affidata alla Fondazione Flaminia, ente privato di sostegno del Campus di Ravenna che offre servizi per gli studenti universitari.

Il progetto è stato presentato durante la terza tappa di 'Città in scena - Festival Diffuso della Rigenerazione urbana', evento promosso tra gli altri da Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili che si è svolto ieri a Livorno. L’intervento è volto alla realizzazione della residenza per studenti universitari di Ravenna e consiste nella ristrutturazione della testata dell'ampio complesso edilizio costruito negli anni '60 accanto alla la basilica di San Giovanni Evangelista, in una posizione strategica rispetto alla stazione ferroviaria, al terminal dei trasporti urbani e alle sedi universitarie del campus ravennate. L’immobile, dopo aver ospitato una scuola e poi degli uffici pubblici, da tempo aspetta una nuova vita. Si sviluppa su cinque piani fuori terra più l’interrato e si affaccia sui Giardini Speyer.

Il progetto prevede 112 posti letto suddivisi in 9 mini alloggi, 43 camere doppie e 12 singole. La nuova residenza consentirà di far fronte alle esigenze dei numerosi studenti fuori-sede. La costruzione dello studentato, attraverso il recupero del fabbricato in disuso, è l’occasione per realizzare un importante programma di rigenerazione di una zona socialmente degradata, come spesso accade con quelle nei pressi delle stazioni ferroviarie. L’obiettivo è quello di attivare un processo di rinnovamento urbano che coinvolga le attività commerciali presenti, ne faccia nascere altre, trasformi i giardini da un luogo di spaccio e malaffare in uno degli elementi del progetto, fungendo da condensatore sociale in rete con gli altri edifici protagonisti della scena urbana.