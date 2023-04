Taglio del nastro per il nuovo supermercato: alla guida due giovani imprenditori

Taglio del nastro, oggi, per il supermercato Eurospar di Savio di Cervia, alla presenza dell’assessora alle Attività Produttive del Comune di Cervia Michela Brunelli, insieme all’imprenditore associato Luca Bagnolini, del direttore regionale Despar per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e del capo area affiliati Despar Emilia-Romagna Andrea Tonello.

E’ una lunga storia di famiglia e impresa che si interseca con quella di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Emilia-Romagna: la famiglia Restelli infatti, il cui genero Luca Bagnolini gestisce questo punto vendita, è titolare di un forno storico di Milano Marittima, oltre a gestire altri due negozi a insegna Despar, uno aperto tutto l’anno e uno stagionale. Il punto vendita è stato completamente ristrutturato, optando per soluzioni che permettono anche un notevole risparmio energetico (come ad esempio la chiusura dei banchi frigo e l’utilizzo di un’illuminazione a led).

Alessandro Urban, Direttore regionale Despar Emilia-Romagna ha dichiarato: “Sintonia e condivisione di valori sono gli ingredienti che fin da subito hanno caratterizzato la collaborazione fra Despar e la famiglia Restelli. C’è stata ampia collaborazione di mezzi e competenze volti al raggiungimento di quello che per noi oggi è un supermercato curato nella proposta commerciale e perfetto per valorizzare l’insegna Eurospar nella nostra Riviera”.

“Un esempio vero e virtuoso di ricambio generazionale e un’attività di famiglia che prosegue nel solco di una tradizione consolidata e di qualità: questo è quello che vediamo oggi e che troviamo particolarmente gratificante, soprattutto in luce dell’impegno di due giovani imprenditori (Elena e Luca) che hanno seguito percorsi di formazione ad hoc per arrivare preparati a una prova che per il momento stanno superando brillantemente " ha detto Andrea Tonello, capo area affiliati Despar Emilia-Romagna a margine dell’inaugurazione.