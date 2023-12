Cambia volto l'ex Cinema Europa: al suo posto un complesso da 15 appartamenti

Dopo essere stato il primo cinema della città di Cervia negli anni ’50, poi simbolo di abbandono e degrado urbano dagli anni ’80, ora l'ex Cinema Europa si prepara a cambiare volto e ridisegnare completamente il "quadrilatero" del centro storico cervese. La sala cinematografica lascerà infatti spazio a un nuovo comparto abitativo composto da 15 appartamenti.

La storia dell’ex Cinema si divide nella memoria dei cervesi tra chi nostalgicamente ricorda le piacevoli serate passate all’interno della sua imponente sala di proiezione, e chi invece lo ha da sempre visto e conosciuto come baluardo della zona più abbandonata del Quadrilatero del centro. Nel 2014 l’Ex-Cinema tornò a far parlare di sé grazie ad un progetto di trasformazione e riqualificazione dell’intera area reso possibile da una variante al PRG all’epoca in vigore; il progetto, tuttavia, non andò in porto. Dopo anni di incertezza sul futuro di questo quartiere, l’impresa Progetto Edile di Modena diventa proprietaria e promotrice di un importante intervento di rigenerazione urbana, decidendo di investire sul centro storico cervese. La responsabilità di questo importante progetto è stato poi affidato allo studio cervese Gruppo Lithos Architettura,specializzato in progetti di ristrutturazione, restauro e rigenerazione.

Nasce così l’intervento che "rileggerà in chiave contemporanea le geometrie dei caratteristici prospetti del Quadrilatero cervese, andando a ricucire brani di città fino ad ora scollegati l’uno dall’altro - spiegano dal Comune - un progetto di ‘rinascita’ oltre che di rigenerazione, in quanto un intero isolato del centro storico tornerà a prendere vita".

All’interno di un’area di più di 1000 metri quadrati, dal civico 18 di via XX Settembre, fino quasi alla fine di Vicolo San Francesco, troverà luogo un complesso abitativo di 15 appartamenti dotati dei massimi comfort e classi energetiche; ogni unità immobiliare sarà dotata di un posto auto dedicato al piano terra dell’edificio principale, al fine di non gravare ulteriormente sulla già satura viabilità del Centro Storico. Una delle caratteristiche più importanti del nuovo edificio sarà la sensibile riduzione rispetto al volume attuale dell’ex Cinema: l’altezza sarà, infatti, ridotta fino a portare la linea di gronda all’altezza delle circostanti Case dei Salinai; sarà ridotta anche la larghezza dell’edificio, al fine di creare una grande corte centrale che porterà aria e luce a tutto il nuovo complesso.

Un ulteriore beneficio per Cervia sarà anche l’importante opera pubblica che verrà legata in convenzione al progetto di rigenerazione, ovvero la completa nuova pavimentazione in pietra di tutto l’isolato, da Piazza Pisacane all’incrocio di Corso Mazzini, compreso l’intero Vicolo San Francesco, attualmente in asfalto. "Queste importanti opere potranno dare una nuova spinta al recupero dell’intero Centro Storico Cervese, richiamando investitori e stimolando un circolo virtuoso di interventi di recupero e restauro", affermano dal Comune.