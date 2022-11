Nutrie del parco Teodorico, il comitato di difesa: "L'assessore ai diritti degli animali si dimetta"

"Sconcertante come un assessorato possa chiamarsi dei “diritti degli animali” ed essere pure in quota Movimento 5 stelle, i sedicenti paladini dell’ambiente e della trasparenza, ma non vengano garantiti nemmeno i “diritti dei cittadini” a ricevere risposte veritiere". Ad attaccare l'assessore Igor Gallonetto è il Comitato costituitosi in difesa delle nutrie del Parco Teodorico, che spiega: "A seguito del colloquio avvenuto lunedì presso il Comune di Ravenna, in occasione del quale tre cittadine sono state denunciate, l’assessore aveva assicurato che avrebbe richiesto lo stop agli abbattimenti. E invece, a quanto pare, l’auto della Polizia provinciale è uscita dal Parco Teodorico nella prima mattinata di oggi, martedì, e quindi possiamo ipotizzare ulteriori uccisioni. Ricordiamo che, come verificato in diverse occasioni attraverso altre testimonianze, la Polizia provinciale entra a disporre le gabbie-trappola in serata, poi la mattina vengono ritirate e le nutrie freddate con arma da fuoco direttamente dentro le gabbie. La strage dunque continua".

"Perché l’assessore, che avrebbe pieno potere per attuare scelte etiche ed ecologiche, si nasconde promettendo cose che poi non vengono attuate? - si domandano gli animalisti - Attendiamo comunicazione, nel caso invece avesse deciso di dar corso oggi a quanto affermato ieri. Al contempo ci chiediamo se si rendano conto, quelli del Movimento 5 Stelle così come tutto il Consiglio Comunale, quale ondata di cieco odio contro esseri senzienti si sia scatenata in merito alla vicenda, stando ai commenti sui social. Magari per loro è motivo di rassicurazione, anche dal punto di vista del consenso, per noi invece la conferma che la cultura del rispetto e della non violenza sia ancora molto lontana in una città che è fanalino di coda rispetto alla tutela dell’ambiente, e che le istituzioni non si preoccupino certamente di fare azione educativa ed informativa. Gli ultimi degli ultimi non importa a quale razza appartengano, quando manca empatia, pietas, conoscenza dei fatti e ragione. Dunque, se la strage continua, di quale tipo di benessere e di quali animali si occupa in particolare l’assessorato del Comune di Ravenna? C’era bisogno di creare un assessorato apposito? Dimissioni subito per l’assessore del Movimento 5 Stelle che condanna a morte animali di fatto domestici dentro a un parco urbano e ignora ogni proposta etica e di buon senso dei cittadini".