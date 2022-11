Nutrie del parco Teodorico, anche Enpa spinge per la sterilizzazione: "Abbattimento crudele e inutile"

Rimane un tema caldo per la città di Ravenna quello delle nutrie del parco Teodorico, dopo la cattura e uccisione di alcuni esemplari nei giorni scorsi. Sulla questione interviene anche la sezione ravennate dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) che afferma: "Siamo del parere che si pratichi la sterilizzazione dei soggetti che ne sono interessati. Nel caso delle nutrie, da sempre abbiamo sostenuto che sarebbe opportuno contrastarne il proliferare mediante delle catture per sottoporle a sterilizzazione e questo perché la politica degli abbattimenti, oltre ad essere una pratica barbara e offensiva dei nostri sentimenti di pietà, risulta essere perfettamente inutile".

L'ente spiega infatti che le nutrie, "se uccise, sono sostituite da altre che occupano le aree lasciate libere dalle prime. Se invece le nutrie sono sterilizzate e reimmesse nel territorio di provenienza, fanno sì che nuovi soggetti siano scoraggiati dall’incrementare le colonie già esistenti. Questa convinzione per noi è perfettamente applicabile alle nutrie del parco Teodorico e riteniamo che con un minimo di volontà collaborativa si potrebbe procedere nella direzione sopra descritta".

"D’altra parte anche l’Unione Europea ha affermato che si tratti di un valido sistema nella gestione delle popolazioni delle nutrie - conclude l'Enpa di Ravenna, rivolgendo - un appello agli enti pubblici interessati affinchè non si proceda ulteriormente con gli abbattimenti e che siano valutate delle soluzioni incruente come, ad esempio, quella da noi proposta". Intanto ha raggiunto 2.000 firme la petizione per salvare le nutrie lanciata dall'associazione Meta Parma. Proprio in queto contesto, sabato 12 novembre è prevista una manifestazione in piazza indetta dai promotori della petizione.