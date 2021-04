Nutrie al Parco Teodorico, Verlicchi (la Pigna) "E' previsto un piano di contenimento?"

Dopo la segnalazione fatta da un lettore a RavennaToday, riguardo la presenza di un gruppo di nutrie al Parco Teodorico, urgono chiarimenti sulle procedure da compiere per la salvaguardia dell'area. Si parla infatti della presenza, nell'area prossima al laghetto del parco di due esemplari adulti e di almeno sei piccoli.

Per avere risposte in merito a tale questione la capogruppo della lista civica La Pigna Veronica Verlicchi ha presentato un question time per il primo Consiglio comunale utile. Il parco di Teodorico è un’area verde cittadina di ampie dimensioni, frequentato da tante famiglie con bambini e da sportivi. La presenza delle nutrie costituisce un pericolo per chi lo frequenta anche dal punto di vista sanitario - afferma la Verlicchi che ritiene - occorra intervenire al più presto al fine di consentire la fruizione del parco in condizioni del tutto sicure".

Con il question time, quindi la capogruppo de La Pigna vuole chiedere a sindaco e Giunta "se siano al corrente di questa situazione e da quanto tempo - e inoltre se si intende "coinvolgere le associazioni dei cacciatori per intervenire con un programma di contenimento, concordandone le modalità e le tempistiche, al parco di Teodorico".