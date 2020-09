'Obiettivo 2030: il futuro del presente': sul podio una scuola media di Ravenna

La scuola secondaria di I grado Guido Novello di Ravenna conquista il terzo posto sul podio del concorso nazionale rivolto alle scuole dal Miur e dall'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), denominato "Facciamo 17 goals". Il progetto di istituto sull'inclusione è basato proprio sul perseguimento dei 17 global goal che sono in Agenda Onu per il 2030.

Nel corso del travagliato anno scolastico 2019-20 le classi seconde della Secondaria Novello hanno lavorato, guidati dai propri insegnanti, all'assemblaggio di un prodotto multimediale che raccogliesse un raffronto tra gli articoli più significativi della Costituzione e il significato intrinseco degli obiettivi dell'Onu. La Dirigente scolastica, Agata Caudullo, è particolarmente attenta alle tematiche ambientali e di inclusione sociale e scolastica, nonché all'interdisciplinarità dell'educazione civica.

Nonostante le difficoltà sopraggiunte con il lockdown e la sospensione delle attività didattiche in presenza, è stato possibile proseguire il lavoro grazie alla didattica a distanza e a completare il progetto in conclusione dell'anno scolastico. La soddisfazione più grande è quella di essere saliti sul podio di un concorso nazionale che rispecchia i valori fondanti del nostro istituto.