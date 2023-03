Occhiali stampati in 3D creati dai polimeri in polvere: apre un nuovo negozio

Apre sabato 1 aprile in via 4 novembre, a Ravenna, un negozio che vende occhiali realizzati con stampante 3D. Si chiama 'LabNab' e proporrà, appunto, una linea di produzione di occhiali in stampa 3D prodotti a partire da tecnopolimeri in polvere e realizzati prevalentemente su misura per ogni cliente.

Ideata e realizzata dal ravennate Luciano Morigi – l’imprenditore che ha già dato vita, negli scorsi anni, a una realtà ormai leader del mercato dei droni come ItalDron – l’idea punta fortemente su una attualizzazione del concetto di “artigianato”. “Nel dare vita a questi occhiali mi sento davvero un artigiano digitale - spiega Luciano - Perché la realizzazione di ogni singolo pezzo viene decisa assieme al cliente, partendo magari anche solo da una foto, o da un modello. A quel punto io costruisco la montatura degli occhiali grazie alla stampante in 3D, un po’ come se stessi facendo un tatuaggio: ogni pezzo è unico, può anche essere firmato dall’acquirente e si riesce a realizzare mediamente nel giro di una settimana. E le montature sono adattabili a qualunque tipo di lente”.