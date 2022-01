Occupa abusivamente una casa vacanze: si lancia da 4 metri per scappare e finisce in ospedale

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, nel corso della settimana hanno denunciato 6 persone. Particolare attenzione è stata rivolta alle località Pinarella e Tagliata dove, nelle giornate di martedì e giovedì, sono stati svolti mirati servizi straordinari di controllo del territorio. In particolare martedì è stato approntato un servizio finalizzato al controllo delle persone presenti all’interno della pineta e in alcuni esercizi commerciali meta di soggetti pregiudicati. Giovedì, invece, l’attenzione è stata rivolta all’occupazione delle vecchie colonie abbandonate.

All’esito delle verifiche un cittadino tunisino, irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato presso il centro di permanenza temporanea di Gradisca d’Isonzo per essere rimpatriato nel suo paese d’origine. Una donna italiana e un cittadino marocchino sono stati invece denunciati in stato di libertà per occupazione abusiva di immobili. Gli stessi sono stati colti all’interno di uno stabile di proprietà di un italiano. Nei confronti della donna, destinataria di foglio di via obbligatorio dal comune di Cervia, i Carabinieri stanno procedendo anche per la violazione dell’art. 3 del codice antimafia.

Stessa denuncia è stata comminata nei confronti dello straniero che giorni fa, dopo essere stato scoperto in un’abitazione estiva, per fuggire si era lanciato da un’altezza di 4 metri, finendo in ospedale. Anche per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Ravenna. Inoltre, nella giornata di mercoledì, i carabinieri hanno proceduto al recupero di un monopattino il cui furto era stato denunciato giorni prima. Alla guida vi era un italiano già noto alle forze dell'ordine, nei confronti del quale si è proceduti per ricettazione.