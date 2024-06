Occupazione del Papeete, 12 attivisti denunciati per omesso avviso di manifestazione

Sono stati denunciati dai Carabinieri per omesso avviso di manifestazione dodici attivisti che, a fine maggio, avevano occupato lo stabilimento balneare Papeete di Milano Marittima. Una provocazione - con tanto di bandiere dell'Europa usate come teli da mare - contro la proroga delle concessioni balneari. In seguito al gesto, gli esponenti di Meglio Legale e Radicali Italiani erano poi stati fermati e identificati dalle forze dell’ordine. Tra i denunciati ci sono anche il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey e la candidata nella lista “Stati Uniti d’Europa” alle prossime elezioni europee Antonella Soldo. La notizia è riportata sull'edizione locale del Resto del Carlino in edicola oggi.