Ocean Viking, concluse le operazioni per l'accoglienza. Il prefetto: "Ravenna sa fare squadra"

Ha vinto la solidarietà. Il saper fare squadra. Si sono concluse le operazioni per lo sbarco e l'accoglienza del 113 migranti giunti a Ravenna a bordo della nave Ocean Viking. A tracciare il bilancio delle operazioni condotte al Terminal Crociere di Porto Corsini è il prefetto Castrese De Rosa. "Voglio ringraziare la macchina organizzativa che abbiamo messo in piedi in 4 giorni per garantire ai 113 migranti a bordo dell'Ocean Viking un'accoglienza dignitosa. Ancora una volta Ravenna ha dimostrato di saperci fare, di essere all'altezza di un'esperienza inedita, una mobilitazione di donne e uomini strairdinari. Oltre100 unità di forze dell'ordine, Vigili del fuoco, guardia costiera, 100 volontari, Cri, Ausl Romagna con medici e personale infermieristico e perfino il primario di Pediatria Petrelli, i vertici sanitari e regionali, da Tiziano Carradori a Mattia Altini, tutti presenti e a rimboccarsi le maniche per una prova che volevamo anzitutto fosse col cuore e col sorriso, perché si trattava di accogliere bambini, donne e uomini".

Il prefetto prosegue: "Alla fine 7 donne e 1 uomo sono stati ricoverati per ulteriori accertamenti, anche per violenze subite, alcuni già dimessi in serata. Tutti poi finiti gli adempimenti sanitari e di polizia accompagnati nei luoghi di accoglienza, anche i minori. Tutto ciò è stato possibile grazie alla perfetta sinergia tra Istituzioni regionali, statali e comunali, allo straordinario impegno di Cri e Usmaf, alla Caritas e ai tanti volontari e alla società che gestisce il Terminal Crociere. Il mio grazie a tutti, anche alla stampa che come sempre ha informato con serietà e professionalità esemplari".

Alla fine il numero definitivo delle persone ospitate è di: 41 uomini, 22 donne,38 minori non accompagnati, 12 minori accompagnati.