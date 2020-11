Odore 'inconfondibile' nell'auto: marijuana nascosta, denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 19enne ravennate per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. L’altra sera un equipaggio della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Ravenna Loretta Bignardi, ha proceduto, in via Fiume Montone Abbandonato, al controllo di un'auto con a bordo due giovani ragazzi.

All’atto del controllo dei documenti dei due, i poliziotti hanno avvertito l’inequivocabile odore della marijuana. Un'approfondita verifica ha consentito agli agenti di sequestrare quattro involucri che il 19enne ravennate nascondeva su di sè e risultati contenere, complessivamente, oltre 7 grammi di marijuana. Il giovane è stato quindi condotto in Questura, dove è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.