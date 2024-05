Cercasi lavoratori stagionali in tutta la Romagna: offerte per bagnini, baristi, cuochi e camerieri

Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti, addetti ai piani, manutentori, bagnini, segretari d’albergo, addetti all’accoglienza, commessi, estetiste e guardiani notturni: la stagione estiva 2024 si avvicina e sulla riviera romagnola si cerca personale di tutti i tipi. Nella banca dati regionale del lavoro stagionale, consultabile liberamente online, attualmente sono presenti centinaia di offerte di lavoro tra la zona di Rimini e quella dei lidi ferraresi, delle quali una cinquantina tra i lidi ravennati e Cervia-Milano Marittima. Ma altre offerte si aggiungeranno nelle prossime settimane.

In ogni inserzione presente in banca dati si trovano le caratteristiche richieste e i riferimenti del datore di lavoro per l’invio del curriculum o per il contatto diretto. I lavoratori disponibili possono anche mettere a disposizione il proprio curriculum caricandolo online, seguendo le istruzioni indicate nel sito www.agenzialavoro.emr.it. A questo link è possibile visionare tutte le offerte di lavoro in Romagna.