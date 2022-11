Start Romagna assume e forma gratuitamente nuovi operatori di manutenzione

L’introduzione di mezzi sempre più tecnologici e la transizione a forme di alimentazione rispettose dell’ambiente necessitano di conoscenze sempre più avanzate anche nell’ambito delle officine dove, da qualche anno, è richiesta la figura del meccatronico, un operaio specializzato che possiede le competenze proprie sia di un meccanico che di un elettrauto. Per questo il progetto "Scuderia Start", giunto alla seconda edizione, ha ampliato la propria offerta formativa anche al settore degli operatori di manutenzione.

L’opportunità che viene offerta a 12 giovani, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, appassionati di manutenzione, è quella di ricevere una formazione interamente finanziata dall’azienda con prospettiva di assunzione immediata. I candidati appena assunti verranno formati su strumenti, tecnologie, metodi di lavoro e diagnosi per la riparazione meccanica/elettronica del parco mezzi aziendale ad alta innovazione tecnologica e a basso impatto ambientale. Un corso di 128 ore, integrato con le competenze di diagnostica-elettromeccanica che saranno richieste nel futuro.

La sede formativa è a Cesena, ma l’impiego è previsto nelle officine di tutti i bacini romagnoli serviti dall’azienda. I principali requisiti per partecipare alla selezione sono: avere una età compresa fra i 18 ed i 24 anni, essere in possesso del diploma di scuola media superiore (triennale o quinquennale), ad indirizzo tecnico attinente all’attività da svolgere, possesso della patente B. Le candidature dovranno essere presentate entro il 17 novembre 2022 con le modalità indicate nel bando disponibile sul sito web di Start Romagna.