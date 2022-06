Ritmo, inclusione e creatività: il gruppo Rulli Frulli incontra la scuola media ravennate

Musica d’insieme, ritmo, inclusione, resilienza, creatività. Queste sono le parole d'ordine delle attività proposte alle classi prime e seconde dalle docenti del plesso “Dante Alighieri” di Lido Adriano, Arianna Sedioli, Stefania Beccari, Paola Fabbri e Maria Filannino. L’esperienza straordinaria svolta in collaborazione con il gruppo “Rulli Frulli”, nato a Finale Emilia (MO) nel 2010 da un’idea di Federico Alberghini, si è conclusa con la chiusura dell’anno scolastico. La collaborazione del gruppo con la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Lido Adriano è partita nel gennaio 2021, in piena pandemia, con un lavoro di ricerca e documentazione sulla band emiliana.

Come fanno sapere dalla scuola, l’esperienza è stata preziosa per i ragazzi i quali hanno compreso il significato del concetto di resilienza, hanno imparato a costruire strumenti musicali con oggetti comuni e di recupero, attraverso un percorso di artigianato musicale finalizzato alla musica d’insieme, e hanno scoperto attitudini nascoste. Il gruppo Rulli Frulli, nato come progetto sperimentale all’interno della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli convenzionata con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL di Mirandola e attenta a tematiche sociali e inclusive, è iniziato come marching band. In seguito ha preso forma l’idea di creare una band di percussionisti composta da ragazzi e ragazze di età diverse e con diverse abilità con l’obiettivo di costituire una band inclusiva.

Il laboratorio Officina Ritmica, svolto con le classi prime della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Lido Adriano, è stato introdotto da Federico Alberghini e successivamente condotto in presenza dal percussionista Marco Golinelli. Durante il laboratorio i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire le potenzialità timbriche e ritmiche degli oggetti, anche auto-costruiti, ma soprattutto hanno consolidato l’esperienza del lavoro di squadra mettendosi in gioco in nuovi contesti, sperimentando nuovi desideri e nuove passioni.