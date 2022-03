Offre soldi all'operaio clandestino per nascondere l'infortunio sul lavoro: denunciato e multato per 40mila euro

Infortuni sul lavoro, occupazione di mandopera clandestina e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: è quanto hanno accertato gli ispettori del lavoro di Ravenna nell’ambito di un controllo in un cantiere edile nel territorio ravennate. Le verifiche sono state avviate a seguito di una telefonata anonima che segnalava l’infortunio di un cittadino extracomunitario all’interno di un capannone industriale.

Gli ispettori, nel corso delle attività di indagine, hanno constatato che il datore di lavoro (anch’esso di nazionalità non comunitaria) aveva cercato di occultare l’infortunio anche mediante l’offerta di un compenso economico al lavoratore per non fargli denunciare il sinistro nel cantiere. Dai rilievi investigativi, gli ispettori hanno scoperto che il datore di lavoro aveva occupato - per eseguire lavori di coibentazione del tetto - altri cittadini extracomunitari, tutti privi del permesso di soggiorno.

Dai riscontri è anche emerso che il datore di lavoro aveva tentato di alterare la documentazione di cantiere facendo risultare, al posto degli operai clandestini e dell’operaio infortunato, altri operai da lui invece regolarmente assunti. Sono state accertate anche gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare l’assenza dei parapetti sui solai, la mancanza della formazione e dell'addestramento dei lavoratori.

A conclusione delle attività ispettive, sono state elevate sanzioni in materia di sicurezza per un importo complessivo di 18.000 euro, è stata comminata la sanzione per l’occupazione di manodopera clandestina per un totale di 22.000 euro e il trasgressore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di occupazione di manodopera clandestina.