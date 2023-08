Oganizzazione del servizio, licenza di scorta e sostituti alla guida: novità per i tassisti

Entrano in vigore da oggi due nuove disposizioni riguardanti il servizio taxi: la previsione di una licenza per taxi di scorta, in caso di fermo tecnico del veicolo; la sostituzione della vettura propria del taxista, causa fermo tecnico, con quella di altro titolare di licenza taxi, disponibile per turno, ferie e malattia. Lo stabilisce l’apposita ordinanza, firmata oggi dal sindaco Michele de Pascale, per ottimizzare l’organizzazione del servizio taxi e per fronteggiare periodi di incremento della domanda.

Il provvedimento è il risultato della concertazione tra Comune, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Uritaxi provinciale Ravenna, Coop radio taxi, Coerbus e Ncc e anticipa la revisione del Regolamento per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di Ncc di autovetture e natanti nel quale saranno inserite ulteriori novità.

“Con questi due strumenti temporanei siamo certi di poter dare risposte alla crescente domanda del servizio taxi, in particolare legata ai passeggeri del terminal crociere, ma non solo, evitando lunghe attese e disagi – afferma l’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi –. Sono anche particolarmente soddisfatta che, assieme alle associazioni di categoria e alle cooperative dei taxisti, siamo riusciti a formalizzare soluzioni virtuose che, oltretutto, rispondono anche alle linee guida dell’Autorità di regolazione dei trasporti che indicano lo sviluppo di un sistema di trasporto taxi maggiormente flessibile. Come Amministrazione siamo già al lavoro sulla revisione del regolamento del servizio taxi che migliorerà ulteriormente e che conterrà questi nuovi provvedimenti”.

L’ordinanza dispone che per poter aderire a tali possibilità occorre che l’operatore interessato si rivolga al Suap, Sportello unico per le attività produttive ed economiche, per fare istanza di rilascio di licenza per taxi di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo e di comunicazione debitamente motivata di sostituzione della propria vettura, causa fermo tecnico, con quella di altro titolare di licenza taxi, disponibile per turno, ferie e malattia.