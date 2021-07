Olimpiadi, giornalista positivo sull'aereo per Tokyo: a bordo anche Davide Cassani

Il Covid inizia già a dare i primi problemi alle Olimpiadi 2021 di Tokyo. Domenica, infatti, sul volo proveniente da Roma e arrivato nella capitale Giapponese viaggiava anche un giornalista italiano, al seguito della comitiva azzurra, risultato positivo al Covid. Il giornalista è stato isolato in un albergo dove trascorrerà la quarantena. Tra le persone presenti sull'aereo c'era anche il ct della nazionale di ciclismo, il faentino Davide Cassani. I ciclisti sono comunque già in allenamento sulle strade giapponesi ai piedi del monte Fuji, come mostrato in una foto postata proprio da Cassani sui social. Nessuno, oltre al giornalista risultato positivo, è stato infatti messo in isolamento per il momento.