Oltre 1.200 persone collegate per il primo TedX Ravenna

Tra i protagonisti dell'evento in live streaming da Palazzo Rasponi c'erano Marianna Panebarco e il preside Gianluca Dradi

Si è concluso il primo evento TEDxRavenna. Un evento indipendente e non-profit che ha riunito persone per condividere un’esperienza simile a quelle del format TED, promuovendo "idee che meritano di essere divulgate" attraverso il susseguirsi di brevi talks tenuti da ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti. Attraverso un live streaming trasmesso da Palazzo Rasponi dalle Teste ha preso vita il racconto di idee innovative unite dal tema Contaminazioni, per un benessere comune e sostenibile. "Il primo TEDxRavenna è stato un grande successo organizzativo, di pubblico e di contenuti – dichiara Luca Garavini, licenziatario TEDxRavenna - Per questo, le nostre ‘contaminazioni’ di idee continueranno".

"In poco più di una settimana - prosegue Garavini -, oltre milleduecento persone hanno interagito con il nostro evento via social. Abbiamo sfiorato i cinquecento collegamenti live streaming. Inoltre, in soli due giorni, quasi mille persone hanno visualizzato la registrazione dell’evento sul nostro canale YouTube. Con questi numeri e feedback alla mano, possiamo affermare che il nostro obiettivo sia stato ampiamente raggiunto". Tra i protagonisti del primo TEDxRavenna ci sono stati: Marianna Panebarco, il preside Gianluca Dradi, Mirko Caravita, Vittoria Mencarini, Anna Tampieri, Lorenzo Pradella, Andrea Collini, Massimo Manzoli e Arianna Babbi.