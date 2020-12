Oltre 1500 nuovi banchi consegnati alle scuole ravennati

“Sono 1.521 i nuovi banchi consegnati alle scuole di Ravenna e 994 le sedute innovative. La distribuzione è stata completata nelle ultime settimane in tutta la regione grazie all’intervento del Governo Conte che ha investito sul rinnovamento della scuola come non accadeva da decenni”. Lo dichiara il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, che continua: “Sono nuove forniture decise non solo per un più puntuale rispetto delle norme anti-covid, ma anche come importante investimento per il futuro della scuola. Le nostre scuole sono luoghi sicuri, anche per merito del grande sforzo compiuto da dirigenti scolastici, docenti e personale Ata e l’auspicio è che dal 2021 tutti gli studenti possano tornare in classe e completare l’anno scolastico senza più didattica a distanza. Servono però maggiori investimenti nella nostra provincia per sopperire alle evidenti criticità del trasporto pubblico che rischiano di vanificare gli sforzi compiuti dentro le nostre scuole”.