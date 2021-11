Oltre 450 mila euro per le eccellenze storiche: finanziato anche un progetto del Museo Classis

I Gruppi di azione locale Delta 2000 e Polesine Delta Po che, fin dal 1994, collaborano per la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, si sono uniti per sviluppare un progetto sul tema culturale. Il progetto, presentato alla Manifattura dei Marinati a Comacchio nei giorni scorsi ai rappresentanti istituzionali della Riserva della Biosfera MAB UNESCO - Delta del Po, ha una dotazione finanziaria di oltre 450 mila euro che verranno spesi per la realizzazione di interventi su cinque eccellenze storico-archeologiche nel territorio emiliano-romagnolo e Veneto.

Nell’area Delta del Po, versante emiliano-romagnolo. il Gal Delta 2000 finanzia 3 progetti a convenzione con interventi di innovazione tecnologica e nuovi percorsi espositivi nei seguenti siti archeologici e culturali. Uno di questi riguarda il Museo Classis Ravenna, all'interno del Parco Archeologico di Classe. Grazie al progetto, nel museo realizzato negli spazi dell'ex zuccherificio, sarà creato l'allestimento delle sezioni "Pregare a Ravenna" e "Vivere a Ravenna".