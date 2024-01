Oltre 600 accessi al Centro Assistenza Urgenza di Cervia. E ora apre anche a Ravenna

Sono 33.923 gli accessi dalle aperture (con date differenti) nei 19 Cau – Centri Assistenza Urgenza da Piacenza a Rimini. Solo 5.885 nella prima settimana di gennaio, dall’1 al 7. Sono i numeri, al 7 gennaio 2024, di questa prima fase di attività di 19 Centri di assistenza urgenza dell’Emilia-Romagna, dei 20 già attivi su tutto il territorio. L’ultimo ad aprire quello di Podenzano, in provincia di Piacenza, l’8 gennaio.

I numeri riguardano, in particolare, i Cau di Piacenza, Bobbio; Parma, Fidenza; Reggio Emilia, Correggio; Castelfranco Emilia, Finale Emilia; Budrio, Vergato, Bologna Navile e Casalecchio di Reno; Imola; Comacchio, Copparo, Ferrara e Portomaggiore; Cervia e Cattolica.

“I nuovi dati - sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - confermano che i Cau stanno diventando un punto di riferimento per i cittadini per le prestazioni urgenti di bassa criticità. La riorganizzazione dell’emergenza urgenza ha intercettato un bisogno delle nostre comunità e siamo certi che, grazie al lavoro dei professionisti impegnati nei Cau e nella Continuità assistenziale, i Cau diventeranno presto un luogo di cura sempre più in sintonia con i territori”.

Gli accessi nel ravennate

Sono complessivamente 33.923 gli accessi nei 19 Cau attivi in Emilia-Romagna dall’apertura (con date differenti) e 5.885 nell’ultima settimana, 1-7 gennaio 2024. Di seguito il dato complessivo per provincia e per Cau. In Romagna 1.445 accessi dal 18 dicembre, di cui 812 al Cau di Cattolica e 633 a quello di Cervia. La scorsa settimana 276 accessi al primo e 192 al secondo.

I Cau di prossima apertura

Nelle prossime settimane è prevista l’apertura di altri Cau: il 15 gennaio a Fornovo, in provincia di Parma, a Santarcangelo di Romagna, Cesenatico e Mercato Saraceno; il 18 a Langhirano, nel Parmense; il 29 gennaio a Fanano, in provincia di Modena; il 22 gennaio a Ravenna, San Piero in Bagno e Santa Sofia, il 29 a Novafeltria.

Prosegue, intanto, la campagna di comunicazione promossa dalla Regione per informare i cittadini. Tra i materiali disponibili la sezione Domande/Risposte, ovvero Faq Frequently asked questions - domande poste frequentemente, https://salute.regione.emilia-romagna.it/emergenzaurgenza/domande-frequenti all’interno della pagina web dedicata alla riforma del sistema emergenza urgenza sul sito della Regione https://salute.regione.emilia-romagna.it/emergenzaurgenza.