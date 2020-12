Oltre 70 casi di Covid in casa di riposo: "A fine novembre i tamponi rapidi erano tutti negativi"

"Stiamo seguendo la situazione della Cra Santa Teresa di Faenza con la massima attenzione, come in ogni circostanza. Siamo vicini ai familiari e a tutti i cari dei nostri ospiti con cui ci terremo sempre in contatto per aggiornarli sugli sviluppi della vicenda". A parlare sono i rappresentanti della cooperativa 'Il Cammino' che gestisce la struttura per anziani manfreda, dove nei giorni scorsi è scoppiato un grosso focolaio di Coronavirus con oltre 70 contagi.

"Il 25 novembre presso nella cra sono stati svolti i tamponi antigenici previsti dagli screening di routine da parte dell’Ausl, risultati tutti negativi - spiegano dalla cooperativa - Successivamente, riscontrando alcune sintomatologie potenzialmente riconducibili al Covid, il 4 dicembre abbiamo richiesto un ulteriore intervento dell’Ausl per monitorare la situazione. Nel frattempo abbiamo provveduto autonomamente a sottoporre nuovamente a tampone antigenico ospiti e residenti, rilevando alcune positività prontamente isolate. Il 7 dicembre, a seguito alla nostra attivazione, l’Ausl ha svolto i tamponi molecolari. I primi esiti sono arrivati nella giornata successiva, nel corso della quale abbiamo provveduto a sostituire tutto il personale risultato contagiato, con risorse estranee alla struttura provenienti da altri contesti della nostra cooperativa. Abbiamo inoltre predisposto un piano di isolamento dell’utenza che è stato discusso con il Distretto sanitario di Faenza e con il Dipartimento di Sanità pubblica. Sono stati destinati spazi distinti della struttura a ospiti positivi e negativi con percorsi separati. Larga misura degli ospiti e degli operatori si presenta asintomatica o paucisintomatica e pertanto non si sono resi necessari ricoveri ospedalieri, ma esclusivamente il monitoraggio da parte della task force dell’Ausl".

"Durante la prima ondata il nostro territorio si è caratterizzato per un numero di contagi molto limitato nella popolazione - continuano - La situazione si presenta molto diversa in questa seconda fase e Faenza risulta particolarmente interessata dalla pandemia. Questo naturalmente richiede un’intensificazione delle attività di monitoraggio, da svolgersi con intervalli più brevi utilizzando tamponi molecolari. Dovrebbero essere potenziati i percorsi dedicati ad attività di prevenzione destinate agli operatori delle strutture residenziali e ospedaliere. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con l’Ausl e il Dipartimento di Sanità Pubblica per gestire al meglio questo momento e per uscirne quanto prima".