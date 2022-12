Oltre 70 pasti “regalati” per Natale: continua l’iniziativa benefica in favore della Mensa dei Poveri

Sta ottenendo grande attenzione e ottima adesione l’iniziativa benefica lanciata all’inizio del mese di dicembre dall’agenzia viaggi “Desiderando Viaggiare” di via Brunelleschi a Ravenna: per ogni servizio acquistato dai clienti a dicembre – biglietti, vacanze, prenotazioni… - l’agenzia ha infati scelto di donare un pasto alla Mensa dei Poveri, che si tiene ogni domenica all’interno dell’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna.

E il numero di pasti già garantito fra il primo dicembre e la chiusura natalizia è decisamente significativo, forse oltre le aspettative dell’agenzia. Per questo, con una comunicazione inviata alla vigilia di Natale, il direttore dell’agenzia viaggi Nadir Vedana ha mandato il seguente messaggio all’Opera di Santa Teresa: “L'iniziativa sta raccogliendo il consenso unanime dei nostri clienti e con immensa gioia informo che abbiamo superato i 70 pasti. Visto lo scopo benefico di questa iniziativa, ho il piacere di informare che la stessa sarà prorogata fino all'8 gennaio 2023”.

La Mensa dei Poveri, allestita nei locali della Fondazione di via Santa Teresa e garantita in forte sinergia con la Caritas diocesana Ravenna-Cervia, è attiva ogni domenica dell’anno e per l’intero mese di agosto. Grazie al lavoro dei volontari, si preparano pasti caldi per pranzo e per cena, serviti poi alle persone presenti e bisognose. C’è fra loro chi vive per strada, chi ha perso il lavoro e si trova in difficoltà economica, stranieri arrivati in Italia che non hanno nulla. Per dare un’idea dell’importanza del servizio: oltre 4mila pasti sono stati preparati solo lo scorso mese di agosto, quando il servizio era attivo tutti i giorni. Ad oggi, sono 150 i pasti serviti ogni domenica (75 a pranzo e 75 a cena).