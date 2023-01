Oltre 900 atleti corrono la podistica 'Le due province - Memorial Edmondo Zani'

Si è svolta domenica mattina la 44esima edizione della podistica 'Le due provincie – memorial Edmondo Zani'. Organizzata dalla società Asd Grama di Pisignano Cannuzzo, sotto l’egida di Endas Scarpaza, che con questa edizione è alla sesta prova in calendario 2022-2023. Buona la partecipazione alla gara, alla quale hanno preso parte 34 società sportive con un numero importante di partecipanti andato oltre 900 iscritti. Molto interessante il percorso proposto che si è snodato tra le strade della vecchia centuriazione romana, alla ciclabile lungo il fiume savio tra la bellezza della natura incontaminata delle campagne del forese cervese.

Alla premiazione èera presente l’ufficiale Fabio Merullo, in rappresentanza della base militare del 15esimo stormo dell’aeronautica militare, anche a sottolineare, oltre all'amicizia e riconoscenza per il loro ruolo e impegno istituzionale, la preziosa collaborazione in occasione della “Camminata della solidarietà” che quest’anno giunge alla sua 17esima edizione, che si svolgerà in primavera all’interno della base a Pisignano. Dal punto di vista dei numeri, la classifica ufficiale vede al primo posto la società Avis di Forlì, seguita al secondo posto dalla Locomotiva Ravenna, mentre terza società classificata è la podistica Secondo Casadei sempre di Ravenna.

"Siamo soddisfatti - dichiara il gruppo dirigente della Asd Grama - per la ripresa di questa manifestazione sportiva, perché dà un ulteriore impulso a continuare nella programmazione di manifestazioni sportive, ed in particolare di questa proposta dal comitato Endas Scarpazza, in quanto è dal 1975 che la organizziamo. Sono cambiati i tempi e anche gli omaggi che consegniamo ai partecipanti, ma non la voglia dei volontari che con disponibilità e impegno sono sempre pronti a sostenere le iniziative e manifestazione che proponiamo. Grazie a tutti coloro che insieme a noi hanno vissuto una bella mattinata di sport e salute, ai tanti volontari, partecipanti, alle associazioni della comunità che ci hanno sostenuto e al cdz e al patrocinio dell’amministrazione comunale di Cervia".