Oltre 900 incidenti rilevati dalla Polizia locale nel 2021: 8 sono stati mortali

Una delle attività prioritarie delle Polizie locali è il servizio di polizia stradale e in particolare rilevamento degli incidenti stradali. Questa priorità, meglio delineata da una Circolare del Ministero dell’Interno del gennaio 2016 e dall’accordo quadro stipulato nel 2020 tra il Ministero dell’Interno e l’Anci(Associazione Nazionale Comuni Italiani), prevede che le Polizie locali siano chiamate a svolgere un ruolo preminente nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione degli incidenti stradali nell’arco delle 24 ore, consentendo così alle forze di polizia a competenza generale di indirizzare le proprie attività ai compiti di ordine e sicurezza pubblica.

Nell’anno 2021 sono stati 903 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale di Ravenna sull’intero territorio comunale; 8 di questi hanno purtroppo avuto esito mortale, mentre 579 sono stati quelli in cui le persone coinvolte hanno riportato lesioni. Di questi sono 551 quelli rilevati in strada comunale urbana e 113 quelli rilevati in strada statale extraurbana; 28 quelli rilevati in strada provinciale urbana e 69 quelli rilevati in strada provinciale extraurbana. Di particolare sottolineatura il dato sugli incidenti rilevati lungo le strade statali: precisamente 35 quelli sulle strade statali urbane e ben 107 quelli rilevati su strade statali extraurbana.

"Ricordo che nel giungo 2021 la Prefettura di Ravenna e le Amministrazioni Comunali di Ravenna e Cervia hanno firmato un “patto per l’attuazione della sicurezza urbana” - sottolinea il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani - Tra le varie forme di collaborazione pattuite è stato previsto anche che negli orari serali e notturni in cui il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nel territorio del Comune di Cervia non viene assicurato dalla propria Polizia locale sia la Polizia locale di Ravenna a sostituirla nei rilievi. L’attività di rilevamento nel Comune di Cervia nel periodo giugno 2021-dicembre 2021 ha visto da parte della Polizia locale di Ravenna il rilevamento di 11 incidenti stradali, di cui 9 con feriti; 5 di questi sono avvenuti in centro abitato, mentre dei restanti 6 avvenuti fuori dal centro abitato 3 sono stati rilevati sulla statale Adriatica".