Più di 100 'Alluvionati Arrabbiati' pedalano prima del Tour de France: "Ma i network ci hanno volutamente ignorati"

"Scambio seimila euro con l'arredamento di un ministro". E ancora "Faccio prima a vincere il Tour che a ottenere i rimborsi". Saranno stati anche "arrabbiati" gli alluvionati che domenica hanno accolto il passaggio del Tour de France a Faenza e che in sella alla propria bici si sono resti protagonisti di una pedalata pacifica per le vie della città, per tenere alta l'attenzione sulla loro situazione a oltre un anno dal disastro di maggio 2023. Ma, come si leggeva sui cartelli esposti nel loro punto di arrivo a piazzale Sercognani, non hanno certamente perso ironia e senso dell'umorismo.

A promuovere l'iniziativa, ribattezzata "Le fatiche degli alluvionati faentini sulle Alpi e Pirenei della burocrazia", sono stati i comitati di Borgo e Ponte Romano. La loro proposta di svolgere una pedalata un'ora prima del passaggio della carovana della Grande Boucle è stata parzialmente accettata. Il gruppo, infatti, vestito con maglia gialla contraddistinta dal logo degli "Alluvionati arrabbiati", si è ritrovato molto prima, con appuntamento alle 8 in via Golinelli e ha attraversato le aree cittadine tra le più colpite, doppiamente, dall'alluvione. Il gruppo si è poi trovato all'arrivo in piazzale Sercognani. Lì è stato affisso uno striscione di tre metri per tre, anch'esso 'brandizzato' "Alluvionati arrabbiati".

"L'obiettivo di dare visibilità ai comitati, alle istanze dei cittadini con lo scopo di tenere alta l'attenzione sulla nostra situazione - commenta Marcello Arfelli, referente del comitato Borgo - è stato quasi totalmente raggiunto. Siamo contenti che la manifestazione si è svolta in un clima sereno, senza nessuna provocazione. Volevamo solo portare avanti una protesta pacifica e ci siamo riusciti. Quando ci siamo ritrovati per la pedalata, la mattina, eravamo già una novantina di persone. A piazzale Sercognani abbiamo superato i centoventi partecipanti, tutti con la maglia gialla degli alluvionati".

Una bel colpo d'occhio, che ha attirato anche le telecamere di programmi televisivi nazionali. "Abbiamo avuto una troupe della trasmissione 'Carta Bianca' condotta da Bianca Berlinguer che ci ha accompagnati per tutto il percorso fino all'arrivo. Peccato, invece, per i network nazionali e internazionali che seguono il Tour de France: hanno tirato dritto e ci hanno volutamente ignorati. La cosa ci ha fatto un po' sorridere, perché il nostro banner era molto ben visibile da diverse posizioni", prosegue Arfelli.

Colonna sonora della pedalata l'immancabile 'Romagna Mia', intonata sia mezz'ora prima che durante il passaggio dei corridori. "L'abbiamo cantata con l'accompagnamento di un nostro amico alluvionato, che è un grande e conosciuto fisarmonicista - aggiunge Arfelli -. È stata una bella emozione, così come è stato positivo l'incontro con i rappresentanti di altri comitati. Abbiamo allacciato rapporti importanti e vogliamo continuare a tenere alta l'attenzione anche con nuove iniziative. Abbiamo già in cantiere una serata, il prossimo 16 luglio, nella quale sarà proiettato il film 'Romagna Tropicale' all'arena estiva del Cinema Teatro Europa, a Faenza. Nei prossimi giorni daremo ulteriori dettagli, ma intanto stiamo cercando di coinvolgere anche degli scienziati, per avere un punto di vista critico e avviare delle serie riflessioni sulle tematiche ambientali", conclude Arfelli.