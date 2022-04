Ombrelloni e lettini al mare per trovare un po' di serenità: la generosa iniziativa a favore dei profughi ucraini

Un ombrellone al mare per trovare un po' di serenità. Questa l'intenzione dell’Aias (Associazione Italiana Assistenza agli Spastici), con sede in Via di Roma 23 a Ravenna, che intende contribuire ad alleviare la tragica situazione che tuttora sta vivendo il popolo ucraino colpito dalla guerra. Per questo l’associazione, presieduta dall’architetto Maurizio Piolanti, ha deciso di mettere a disposizione delle famiglie Ucraine ospitate a Ravenna alcuni ombrelloni e lettini presso lo stabilimento balneare Ai Tamerici di Marina di Ravenna.