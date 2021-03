Omicidio di Ilenia Fabbri, la svolta: Pierluigi Barbieri ha confessato di averla uccisa

Pierluigi Barbieri ha confessato: è lui l'assassino di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata morta in una pozza di sangue poco prima dell'alba di sabato nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. Il 53enne era stato arrestato mercoledì scorso, in quanto ritenuto esecutore materiale dell'omicidio, insieme all'ex marito della vittima Claudio Nanni, ritenuto invece il mandante.

L'uomo lunedì mattina durante l'interrogatorio di garanzia, davanti al Gip Corrado Schiaretti e al Pm Angela Scorza, ha risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti. Alle 14, come riporta l'Ansa, sarà l'ex marito della vittima a essere portato in aula per l'interrogatorio.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO