Omicidio del cacciatore, ci sono due indagati: continua la ricerca dell'arma del delitto

Spuntano due persone indagate nell'inchiesta per l'omicidio di Felice Orlando, il cacciatore 49enne trovato morto la mattina di domenica 30 ottobre in un frutteto tra le campagne di Castel Bolognese. Tuttavia, si tratta solo di un atto dovuto per proseguire con alcuni accertamenti tecnici che potrebbero forse aprire nuove strade per giungere alla soluzione del mistero. Non ci sono quindi nè fermi, nè sequestri in atto. Orlando era stato visto per l'ultima volta vivo da un testimone intorno alle 18.30 si sabato 29 ottobre e si suppone che l'uomo sia stato ucciso poco dopo, con due colpi di fucile. La vittima era poi stata ritrovata morta dal padre il mattino dopo in un fosso tra i frutteti, non lontano dalla sua abitazione.

A oltre tre mesi dalla morte del cacciatore di origini calabresi, ma da anni residente in Romagna, non emergono dunque tracce decisive a far luce sull'assassinio. Continuano le indagini a 360 gradi degli investigatori: si continuano a cercare riscontri in ambito venatorio, ma non si escludono altre possibili piste. Nulla di decisivo, al momento, sarebbe emerso dai rilievi dei Ris di Parma che a gennaio si erano recati nel luogo del ritrovamento del cadavere per compiere ulteriori riscontri anche tramite l'utilizzo di un laser-scanner. Le ulteriori indagini sul campo, infatti, erano mirate a ricostruire alcuni aspetti emersi dagli esami precedentemente effettuati in laboratorio. Prosegue quindi la caccia all'arma del delitto, probabilmente un fucile calibro 16 o 20. E non ci sono tracce nemmeno dell'arma calibro 12 che la vittima avrebbe portato con sè la sera dell'omicidio.