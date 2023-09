Omicidio del cacciatore, gli esperti del Ris tornano a Ravenna per fare il punto sull'indagine

Gli investigatori non mollano la presa sul mistero che avvolge l'omicidio di Felice Orlando, il cacciatore 49enne trovato morto la mattina dello scorso 30 ottobre in un frutteto tra le campagne di Castel Bolognese. Ancora non si conosce l'identità dell'assassino che, il giorno prima del ritrovamento, ha freddato Orlando con due colpi di fucile, uno alla schiena e uno fatale alla testa.

I Carabinieri del Ris di Parma saranno lunedì nuovamente a Ravenna per fare il punto della situazione con la Procura della Repubblica, assieme ai colleghi del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, alla presenza del Sostituto Procuratore titolare dell’indagine, Silvia Ziniti. Finora, sono stati svolti diversi esami di laboratorio, eseguiti a seguito dei numerosi sopralluoghi di polizia scientifica effettuati, tra cui repertamenti di tracce biologiche, scansioni tridimensionali sul luogo dell’evento, estrazioni e profilazioni di dati genetici, perizie balistiche e fonometriche.

Sono ancora due le persone formalmente indagate ma, come emerso dalle indagini della Procura, entrambe sarebbero estranee ai fatti e le loro posizioni saranno probabilmente archiviate. Le due persone erano state indagate relativamente a due diverse piste che poi si sarebbero rivelate "morte". Continua intanto la caccia all'arma del delitto, un fucile calibro 16 o 20, e all'arma calibro 12 che la vittima avrebbe portato con sè la sera dell'omicidio, nei frutteti vicino alla sua abitazione. E' chiaro che il ritrovamento di una delle due armi da fuoco potrebbe rivelarsi la svolta decisiva nelle indagini, ma al momento le ricerche a tappeto degli investigatori si sono rivelate infruttuose.