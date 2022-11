Omicidio del cacciatore, il cadavere è stato spostato? Nelle indagini spunta un testimone

Spuntano nuove ipotesi nelle indagini per l'omicidio del 49enne Felice Orlando, il cacciatore trovato morto domenica mattina in un frutteto a Castel Bolognese, a poca distanza dalla sua abitazione. In seguito ai dettagli emersi dall'autopsia, ora si ragiona sulla possibilità che il cadavere del cacciatore sia stato spostato in seguito alla morte. Una pista ancora tutta da verificare, ma che potrebbe spiegare l'assenza di altre tracce rilevanti, nonché dei fucili della vittima, sul luogo del ritrovamento.

In ogni caso, l'ipotesi di uno spostamento del cadavere del cacciatore - ucciso con due colpi d'arma da fuoco alla testa e alla schiena, probabilmente con un fucile da caccia - lascierebbe pensare che l'omicida non volesse far ritrovare il corpo del cacciatore 49enne sul luogo del delitto. Spunta inoltre un testimone che avrebbe incontrato il cacciatore intorno alle 18 di domenica, ovvero circa mezz'ora prima della presunta ora del decesso.

Gli investigatori intanto continuano a seguire ogni pista possibile. Si rimane in attesa della perizia balistica che potrebbe far luce sul mistero. Purtroppo nella zona di campagna dove è stato ritrovato il corpo di Orlando, vegliato dai suoi cani, non sono presenti telecamere sulle quali fare affidamento per estrapolare ulteriori elementi di indagine. Dalla Procura di Ravenna è arrivato intanto il nulla osta per i funerali di Orlando, che saranno celebrati nella giornata di sabato.