Terrore in centro storico, 47enne muore accoltellato: fermato un uomo per l'omicidio

Un assassinio in pieno centro mette sotto shock la città di Ravenna. Il sanguinoso episodio, sul quale indagano gli agenti della Squadra Mobile, si è consumato nella tarda serata di mercoledì in una palazzina al civico 32 di via Cura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti coordinati dal sostituto procuratore Stefano Stargiotti, ci sarebbe stato un violento alterco per futili motivi, che si è conclusa tragicamente con l'omicidio di un 47enne.

Pare che la lite fosse iniziata poco distante, in viale Baracca, dove già era stato richiesto un intervento delle forze dell'ordine. A essere coinvolte nell'alterco sarebbero state almeno tre persone: la vittima, un 62enne ravennate e un altro uomo. La questione sarebbe poi continuata in un appartamento aI piano terra di un condominio in via Cura. Improvvisamente sarebbe spuntata un'arma bianca, probabilmente un coltello non ancora rinvenuto, con il quale il 47enne sarebbe stato colpito. La vittima però sarebbe riuscita a fuggire dall'abitazione per accasciarsi a terra poco lontano, all'angolo tra via Cura e via Oberdan, dove diverse persone della zona avrebbero poi notato delle tracce di sangue.

Soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 23, il 47enne è stato portato d'urgenza in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare e non constatarne il decesso. Nel frattempo la Polizia è intervenuta in via Cura e ha fermato il 62enne, sospettato d'omicidio. L'indiziato è stato portato negli uffici della Questura per l'interrogatorio. Nel frattempo gli agenti della Scientifica hanno proceduto ai rilievi di legge, cercando elementi utili ai fini dell'inchiesta.

Seguiranno maggiori informazioni