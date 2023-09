Shock nel cuore del centro storico di Ravenna, ucciso un 47enne. La Polizia ferma un sospettato

Un assassinio in pieno centro mette sotto shock la città di Ravenna. Il sanguinoso episodio, sul quale indagano gli agenti della Squadra Mobile, si è consumato nella tarda serata di mercoledì in una palazzina storica, al civico 32 di via Cura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti coordinati dal sostituto procuratore Stefano Stargiotti, ci sarebbe stato un violento alterco per futili motivi tra due uomini.

Improvvisamente è spuntata un'arma bianca, a quanto pare un coltello non ancora rinvenuto, utilizzata per assassinare un 47enne. Soccorso dai sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto in ospedale. Nel frattempo la Polizia ha fermato un sospettato, un sessantenne che è stato portato negli uffici della Questura. Nel frattempo gli agenti della Scientifica hanno proceduto ai rilievi di legge, cercando elementi utili ai fini dell'inchiesta.

