Omicidio Molducci, chiesto l'ergastolo per il figlio: "Ha strumentalizzato la badante depistando le indagini"

Fine pena mai: è questa la richiesta del pubblico ministero nei confronti di Stefano Molducci nel processo per la morte del padre Danilo Molducci, il medico di Campiano deceduto a 67 anni il 28 maggio del 2021 . La richiesta è arrivata nel corso delle arringhe finali, con il pm Angela Scorza che ha chiesto l'assoluzione della badante Elena Vasi Susma - anche lei imputata nel processo -, ritenendo che il figlio del medico l'avrebbe "strumentalizzata". Per l'accusa, infatti, "non sono stati acquisiti elementi univoci e incontrovertibili rispetto al ruolo consorsuale della donna nell'omicidio".

Completamente diversa la richiesta per il figlio Stefano, per il quale ha invece richiesto l'ergastolo, ritenuto unico responsabile dell'omicidio aggravato del padre. Stefano, per il pm, "ha pensato, organizzato ed eseguito l'omicidio avvalendosi di vari depistaggi, in particolare strumentalizzando la badante tramite l'indagine parallela sulle ricette contraffatte". Un depistaggio che, sempre secondo l'accusa, inizia "il giorno della perquisizione, con la richiesta dell'autopsia nonostante l'attestato di morte naturale del padre, con il trafugamento di farmaci dalla casa del padre subito dopo la sua morte".

"È raro trovare in omicidi come questi, non efferati o di sangue, una condotta portata avanti con determinazione e grande intelligenza, dosando tempi e modi per far sì che la principale sospettata sarebbe stata la badante, al punto da simulare solidarietà nei confronti di lei sostenendo le sue spese legali", sottolinea il pubblico ministero Scorza, che ha chiesto la condanna dell'uomo "in quanto le prove fornite non sono in grado di fornire delle spiegazioni alternative alla morte di Molducci".

Quello strano messaggio di Stefano

Per la procura sarebbero emerse "prove univoche e solide" sulla colpevolezza del figlio Stefano, descritto come un "maestro della menzogna dall'attitudine simulatrice". A riprova di questo, il pm legge in aula un messaggio inviato da Stefano a una persona non nota, facendo riferimento a un'aggressione alla sua compagna. "Le ho detto di denunciarmi con un foglio anonimo ai Carabinieri, anzi, lo farò io, devo solo trovare il modo di non farmi vedere. Io amo il caos e le situazioni paradossali, mi ecciterebbe un sacco cercare di giustificarmi e di prendere per il culo per ore durante gli interrogatori. Ho già provato in passato e tutto ciò mi dà la stessa botta di adrenalina che sfogare la violenza".

"Stefano voleva incastrare la badante"

Scorza sottolinea la "totale inerzia dolosa rispetto al padre che stava per morire": per l'accusa, in sostanza, dopo aver scoperto dell'indagine sulle ricette contraffatte dalla badante Stefano ne avrebbe "approfittato" - "se la badante va a comprare benzodiazepine in grande quantità con ricette contraffatte e due giorni dopo il suo assistito muore, il sospetto non ricade certo su Stefano", fa notare l'accusa; il giorno dopo - avendo scoperto anche che il padre aveva assunto un investigatore privato per cercare di tornare in possesso del denaro che faceva gestire al figlio -, avrebbe somministrato al padre dell'amlodipina che avrebbe avuto un ruolo causale o concausale insieme alle benzodiazepine - di cui il medico di Campiano aveva sempre abusato - nel causare lo scompenso cardiaco che ha portato alla morte dell'uomo. Non solo: il giorno dopo, quando la badante alle 8.59 chiama Stefano per dirgli che il padre sta male, il figlio si presenta solo alle 11.10 dopo 4 chiamate della donna, che nel frattempo ha chiamato anche il 118 (l'ambulanza è arrivata quando l'uomo era già morto). E allora "Molducci inscena la disperazione del figlio orfano, anche se appena il 118 se ne va inizia a trafugare tra i beni del suo padre, ancora caldo nel letto, prendendo con sè delle medicine e portandole fino a Ravenna con l'intenzione di gettarle, per poi ritornare di nuovo a Campiano e portarsele nella cantina di casa". Per il pm si trattava proprio dell'amlodipina che Stefano, dopo averla data al padre, avrebbe voluto fare sparire.

Quello stesso pomeriggio della morte dell'uomo, poi, il figlio chiama il medico di base del padre per chiedere che sul corpo dell'uomo venga svolta un'autopsia "per tutelare la badante, indagata per ricette false, dall'accusa di omicidio", dice lui. Per l'accusa, invece, questa richiesta del figlio è un ulteriore depistaggio, che avrebbe rischiato di "inguaiare" la badante. "Un meccanismo di organizzazione a cui non è mancata l'intelligenza con cui ha conseguito tre obiettivi - sottolinea il pm -: si è creato un alibi di ferro (perché un innocente chiederebbe mai un'autopsia?), ha preso le distanze dalla badante indagata e ha sviato le future indagini rispetto alla ricerca dell'amlodipina. A Stefano mancavano 5 esami per laurearsi in Medicina, e quindi conosceva la materia".

Gli appunti del padre contro il figlio: "Fai del male alla gente, mi ammazzeresti"

Il movente, lo ribadisce il pubblico ministero, sarebbe di tipo economico: "Stefano ha oltre 40 anni, non ha mai lavorato, non si è mai laureato, viveva grazie al padre che gli faceva gestire il suo ingente patrimonio. Il padre - lo dicono i suoi stessi appunti - era sfiduciato e temeva che il figlio si stesse appropriando dei suoi soldi, lo definisce un ladro bugiardo diffamatore, scrisse "tu sei un delinquente, fai del male volontariamente alla gente, mi ammazzeresti", lo accusa di avergli sottratto molto denaro. Tanto che nel 2021 ingaggia un avvocato per riottenere i suoi soldi - il consulente finanziario rileva nel 2012 2,5 milioni di euro sui conti di padre e padre/figlio cointestati, poi negli anni con varie movimentazioni confluiti in conti intestati al solo figlio". Dopo la morte del padre "Stefano preleva 35mila euro in pochi giorni poi, da luglio 2021 a giugno 2022 altri 415mila euro con piccoli prelievi quotidiani. Stefano non aveva più un centesimo, questo - la conclusione dell'accusa - deve avere scatenato un terrore in lui tale da portarlo a quel gesto".

La 'frecciatina' alla Corte

Il pm Scorza però, nel definire la perizia della difesa "monca e incomprensibile", punta il dito anche contro la Corte, ritenendo "incomprensibile come non abbia obbligato i periti a eseguire determinati esami che erano stati richiesti, ma non è l'unica anomalia di questo processo, anomalie che non riguardano il presidente attuale" (l'attuale presidente, giudice Cecilia Calandra, ha sostituito a metà processo Michele Leoni dopo le sue dimissioni dalla presidenza del Tribunale, ndr). Secondo il pubblico ministero, "ci sono state una serie di scelte del vecchio presidente che non possono non aver orientato e condizionato la corte. Il vecchio presidente ha sentito la necessità di acquisire il fascicolo del pm e di esaminarlo una settimana prima che iniziasse il processo, ha deciso l'ordine di audizione dei teste. Ma l'anomalia più grande è che alla seconda udienza abbia anticipato un giudizio che non poteva anticipare, dicendo che era evidentissimo che Molducci era morto per cause naturali. Vuol dire che aveva già deciso che era così alla seconda udienza".