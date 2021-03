Omicidio di Ilenia Fabbri, l'assassino svela il piano: doveva ucciderla con l'acido e sotterrarla

Già altre due volte - in un piano messo a punto tra settembre e ottobre - avevano tentato di uccidere Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. E' quanto emerso dalla confessione del 53enne Pierluigi Barbieri, sicario reo-confesso dell'omicidio di Faenza su mandato dell'ex marito Claudio Nanni, che lunedì mattina durante il suo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Barbieri, riporta l'Ansa, avrebbe detto che i due precedenti tentativi di eliminare la donna erano falliti: il primo perché lui non si era orientato bene nella casa alla ricerca della stanza della 46enne; l'altro perché l'ex marito, il cui arrivo avrebbe dovuto segnare l'inizio dell'azione, si era presentato tardi.

Si aggrava così la posizione di Claudio Nanni, visti anche i riscontri degli inquirenti. L'ex marito, riporta il TgR, aveva già scavato un buco in un campo: Barbieri avrebbe dovuto gettarci il corpo di Ilenia e cospargerlo di acido, stando a quanto dichiarato dallo stesso durante l'interrogatorio di mercoledì. Nella stessa giornata, mercoledì scorso, sono state sequestrate dall'officina di Nanni due taniche di liquido corrosivo, una vanga e un grande trolley. Il sicario, con la sua confessione, ha fatto ritrovare anche il manico del martello con cui ha colpito Ilenia alla testa prima di cercare di strangolarla: l'aveva gettato sotto un cavalcavia dell'autostrada tra Faenza e Imola.

Barbieri ha spiegato che Nanni gli avrebbe promesso 20mila euro e un'auto per uccidere l'ex moglie. Ben diversa la versione di Nanni, che agli inquirenti ha detto di aver pagato 2000 euro l'amico per spaventare la moglie e farla desistere dal portare avanti la causa patrimoniale relativa al loro divorzio. Ma la versione dell'ex marito non ha mai convinto gli inquirenti.