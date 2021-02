Omicidio di Ilenia Fabbri, ex marito indagato a piede libero: nuove analisi nella casa del delitto

Dopo che l'ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata morta in una pozza di sangue poco prima dell'alba di sabato nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, giovedì mattina è stato iscritto nel registro degli indagati - gli è stato notificato un avviso di garanzia per l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota - giovedì pomeriggio, poco prima delle 15, nella casa della vittima si è svolto un sopralluogo con le garanzie dell'incidente probatorio per effettuare delle analisi sulle tracce biologiche sulla scena del delitto. Gli investigatori sono alla ricerca di altre eventuali tracce dell'assassino, anche con l'ausilio di reagenti tipo luminol.

Il tutto alla presenza del medico legale nominato dalla Procura, Donatella Fedeli, e degli avvocati dell'ex marito indagato, Delia Fornaro e Guido Maffuccini. Presente la Scientifica con personale anche da Roma e Bologna. Attualmente Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia appunto, risulta l'unico indagato - a piede libero: nella sua abitazione e nella sua officina giovedì mattina sono stati svolti sopralluoghi ed è stato raccolto vario materiale, in cerca di nuovi indizi per risolvere il giallo.

Foto Massimo Argnani